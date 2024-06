Messina, verso la demolizione di ex Silos Granai e Casa del portuale

Si attendeva solo il passaggio formale in Giunta e adesso è arrivato anche quello. Le demolizioni nell’area in cui dovrà sorgere l’I-Hub riprenderanno e a cadere giù sotto i colpi delle ruspe, stavolta, saranno i Silos ex Granai e la Casa del portuale. Nella riunione di giovedì scorso, infatti, la giunta Basile ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello, il Dip, Documento di indirizzo alla progettazione, passaggio chiave per procedere con la fase esecutiva.

Si tratta del secondo stralcio dell’intervento complessivo di riqualificazione dell’area di intervento. Finora sono stati demoliti gli ex Magazzini generali e l’ex Mercato ittico. Adesso tocca al fabbricato più grande fra tutti, quello che un tempo ospitava i Silos Granai, a ridosso del parcheggio Cavallotti, e che oggi è un altro dei monumenti al degrado della zona. Verrà abbattuta anche l’ex Casa del portuale, la cui proprietà è stata trasferita al Comune dalla Regione da un emendamento alla Finanziaria regionale approvata il 16 gennaio scorso.