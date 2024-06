Messina, vasto incendio tra Spartà e Acqualadroni. In nottata concluso l'intervento dei vigili del fuoco

Dal pomeriggio di ieri 25 vigili del fuoco di Messina sono intervenuti nella zona nord, ad Acqualadroni e Spartà, per un grosso incendio di vegetazione: evacuate precauzionalmente tre famiglie, le squadre, schierate a protezione delle abitazioni minacciate dalle fiamme, hanno frenato l'avanzare del fronte di fuoco. L'intervento è terminato nella notte con le operazioni di bonifica.

Nel pomeriggio di ieri era stato attivato anche il Coc dal Comune per coordinare le associazioni di volontariato (cinque i moduli antincendio inviati in zona) per occuparsi dell’assistenza della popolazione in caso di necessità. Le fiamme, infatti, hanno lambito alcune case estive. Ad alimentarle il forte vento che, fortunatamente, è diminuito in serata.