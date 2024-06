Piastra logistica a San Filippo, accordo fra Comune di Messina e Authority

Prove tecniche di collaborazione fra il Comune e l’Autorità di Sistema dello Stretto. In passato c’è stato il porto di Tremestieri a unire gli intenti dei due “uffici”, adesso si lavora allo Stretto Link, il progetto per la piastra logistica a supporto del nuovo approdo e nel futuro, magari, ci potrà essere la cittadella fieristica.

Palazzo Zanca e l’autorità di Sistema hanno preparato lo schema di convenzione per arrivare alla più rapida progettazione possibile di uno spazio di preimbarco da realizzare a valle dello svincolo di San Filippo.

La convenzione, approvata in Giunta nei giorni scorsi, prevede una condivisione delle azioni che dovranno portare alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica finanziato dall’Authority con 2,6 milioni di euro ricevuto dal Governo insieme a quelli per la nuova zona Falcata.