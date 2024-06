Borgo marinaro di Capo d’Orlando, S. Gregorio ha tutti i requisiti necessari

San Gregorio avrebbe tutti i requisiti per essere inserito come Borgo marinaro diffuso della sezione 7 del Reimar (Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari).

Così è stato ufficializzato dal Nucleo di valutazione dell’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea riuntosi a Palermo per accettare. o meno. le richieste avanzate da tre borghi marinari di Sicilia appartenenti ai comuni di Capo d’Orlando, Oliveri e Giardini Naxos.

Per accelerare l’iter della iscrizione, e seguire in maniera corretta tutti gli adempimenti, la minoranza consiliare “Cambiamo Capo d’Orlando”, che a suo tempo aveva dato l’input per l’iscrizione nel registro, ha chiesto in queste ore al presidente del consiglio comunale, Cristian Gierotto, di allargare la riunione dei capigruppo consiliari di mercoledì prossimo (12 giugno) anche all’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Giacomo Miracola, ad una rappresentanza del Comitato “Borgo di San Gregorio”, all’esperta del sindaco Giulia Sirna ed alla funzionaria Anna Aricò.