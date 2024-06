Alì Terme, inaugurata la panchina gigante per ammirare la natura

Anche nel territorio di Alì Terme è stata installata la “Big Bench” ovvero una panchina gigante visibile da molto lontano, persino dal lungomare “Alcide De Gasperi”. Donata da un aliese residente ormai da anni in provincia di Fermo, il sig. Giuseppe Gugliotta, è stata inaugurata stamattina, nel corso di una breve cerimonia. Per l’occasione l’associazione “Anello del Nisi” ha organizzato una camminata, di media difficoltà per una lunghezza complessiva di 8 chilometri, aperta a tutti, che partendo dal lungomare aliese ha condotto i partecipanti a contrada Grotte, intesa come “U Serru”, ove è stata sistemata la panchina. Il percorso che conduce a detto nuovo sito è agevole anche se percorso in automobile, circostanza che fa presumere come essa possa nel tempo diventare meta di ritrovo, luogo per farsi immortalare, per la quale in tanti stanno già cercando un nomignolo da attribuirle: fra i più gettonati quello de “La panchina dei ricordi”. Le “Big Bench”, ovvero le panchine giganti, nascono in Piemonte per volontà del designer Chris Bangle, ivi trasferitosi con la famiglia. E fu proprio lui a realizzare la prima panchina gigante a Clavesana, in provincia di Cuneo, nel 2010, con lo scopo di incoraggiare gli adulti a riscoprire l’arte della meraviglia osservando il territorio con occhi diversi.