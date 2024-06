Su riforme e separazione delle carriere anche l’Anm di Messina per lo sciopero

Anche l’Anm di Messina dice sì allo sciopero delle toghe per protestare contro il pacchetto di riforme proposto in questi mesi dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, tra cui la separazione delle carriere. Ora comincia infatti l’iter per la nuova legge costituzionale con cui si vuole attuare una differenziazione del percorso professionale di chi è chiamato a giudicare da quello di chi, come il pm, ha l’incarico di muovere le accuse. Sotto i riflettori c’è anche lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura in due diversi Csm, i cui membri saranno nominati per sorteggio.

Il “no” netto a tutto questo viene da un’assemblea che si è tenuta giovedì scorso, convocata dalla giunta sezionale, che è presieduta dalla sostituta della Dda Francesca Bonanzinga e di cui è segretaria la pm Anita Siliotti.

L’assemblea dell’Anm di Messina - si legge in una nota – convocata in via straordinaria e riunitasi il 6 giugno nell’aula della Corte di assise di Messina, con la partecipazione del presidente f.f. del Tribunale di Messina Massimiliano Micali, del presidente del Tribunale di Barcellona P.G. Giovanni De Marco, del procuratore di Barcellona P.G. Giuseppe Verzera, del procuratore di Patti Angelo Cavallo, e di 43 magistrati degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti di tutto il distretto, ha approvato all’unanimità il seguente documento: