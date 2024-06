Milazzo: è morta Maria Guglielmina Rizzo, la figlia dell'eroe milazzese Luigi

E’ deceduta Maria Guglielmina Rizzo. Aveva compiuto 100 anni pochi mesi fa. Grande cordoglio in città per il decesso avvenuto alla vigilia della festa della Marina dedicata proprio a Luigi Rizzo.

Il sindaco Midili appresa la notizia ha dichiarato: "Con profondo dolore apprendo della morte della Nobildonna Maria Guglielmina Rizzo, figlia dell'eroe milazzese Luigi Rizzo. Il suo animo gentile, la sua bontà infinita, il suo sorriso aperto al mondo non smetteranno mai di essere ricordati dai milazzesi che ne riconoscevano la grande personalità. Ai suoi familiari le condoglianze della Città di Milazzo e le mie personali. Ad una gran donna che mi ha parlato della nostra città e delle caratteristiche territoriali come nessuno mai prima”.

Anche la Società Milazzese di Storia Patria in una nota del presidente Massimo Tricamo si stringe affettuosamente attorno alle famiglie Bonaccorsi e Rizzo per la scomparsa di Donna Maria Rizzo Bonaccorsi, figlia dell'eroico Ammiraglio, socia onoraria del sodalizio.