Bufera Lipari dopo l'ordinanza del sindaco: “Vietato giocare a pallone nelle vie e piazze”

Vietato giocare a pallone nelle vie e piazze del Comune di Lipari. Per i trasgressori vi saranno sanzioni da 25 fino a 500 euro. Lo prevede un’ordinanza, la n.19/2024, del sindaco del maggior comune eoliano, Riccardo Gullo. Un’ordinanza che sta già facendo scalpore e ha suscitato le proteste delle mamme, in particolare quelle delle isole minori dove non vi sono strutture sportive e neanche campetti da calcio ed i bambini sono abituati a giocare in strade e piazze. L’ordinanza recita “ E’ fatto divieto nelle vie e piazze del comune di giocare a pallone tenendo comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici o di privati e molestare i passanti o le persone che sostano o abitano in prossimità delle piazze.” Nessuna via di mezzo, l’ordinanza sembrerebbe essere il frutto di un incidente in moto accaduto, nei giorni scorsi, per le vie di Lipari, a causa di una pallonata.