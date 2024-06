Truffa a Gioiosa marea: si finge un maresciallo e sottrae 7 mila euro a un'anziana

Arrestato a Gioiosa marea un 21enne di Catania, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di truffa pluriaggravata. Le indagini sono iniziate da un episodio avvenuto il 14 maggio scorso, quando con una telefonata a una donna di Gioiosa Marea, l'uomo, si è finto un maresciallo dei Carabinieri e le ha comunicato che sua sorella aveva investito un pedone all'estero e che era necessario un risarcimento.

Dopo aver trattenuto la donna al telefono per oltre un'ora, il truffatore ha indotto l'anziana madre della vittima a consegnare 300 euro e diversi gioielli a un falso consulente del tribunale, per un valore complessivo di circa 7.000 euro. L'indagine dei Carabinieri, supportata dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ha permesso di identificare il giovane e il veicolo utilizzato per il crimine.

L'arrestato era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati simili. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati due cellulari e gli indumenti usati durante il reato. Il 21enne è ora agli arresti domiciliari.