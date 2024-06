Messina, truffa col nome e la foto del sindaco Basile per giocare su siti sportivi

Una truffa bella e buona con il nome e il volto del sindaco Federico Basile. E' proprio il primo cittadino a darne notizia: "Oggi mi hanno segnalato la circolazione su WhatsApp di miei messaggi con un numero che usa impropriamente una mia foto, con invito a scommettere su siti sportivi. Ci tengo a chiarire che non ho alcun legame con questa truffa! Queste false chat sono create con l'intento di trarre in inganno gli utenti, inducendoli a fornire dati personali e finanziari".

"Invito tutti a prestare la massima attenzione - continua Basile - e a non condividere informazioni sensibili in risposta a queste chat fraudolente. Se vi contattano da questo numero segnalate immediatamente alle autorità competenti e di evitare qualsiasi interazione con queste comunicazioni non autorizzate. Io sto procedendo a fare una denuncia alle autorità competenti!".