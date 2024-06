Messina, pronti i piani di emergenza esterna delle gallerie ferroviarie “Tindari” e “Capo Calavà”.

La Prefettura di Messina ha concluso l’iter di revisione dei Piani di Emergenza Esterna delle gallerie “Tindari” e “Capo Calavà”.

L’attività, condotta in stretto raccordo con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con R.F.I., è stata portata a termine dopo un processo di revisione articolato e scrupoloso, perché ha toccato diversi aspetti relativi alla sicurezza, agli adeguamenti normativi ed alle migliorie nella gestione delle emergenze trattandosi di gallerie realizzate a fine 800’. Tali gallerie fanno parte della vecchia linea ferrovia a singolo binario ancora in uso per il transito di un numero limitato di treni che si affianca a quella più recente a doppio binario.

Il lavoro svolto ha consentito di mettere in atto una serie di procedure atte a mitigare i rischi derivanti da possibili scenari incidentali rendendo più spediti i soccorsi e mantenendo gli interventi entro certi limiti temporali grazie all’adozione di misure che prevedono l’impiego di personale di R.F.I. sempre disponibile e non più reperibile e, contestualmente, l’impiego di attrezzature e mezzi di R.F.I. su rotaia utilizzabili dalle stazioni più vicine alle gallerie. Inoltre, il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, altrimenti detto milleproroghe 2024, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, ha previsto, all’art. 8, comma 4, la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005. Tale previsione modifica il precedente termine del 31 dicembre 2023, previsto dall’art. 13 comma 17-bis del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.