Messina, porto di Tremestieri... ora si riparte: riaperto il cantiere rimasto chiuso per oltre 2 anni

Ci sono voluti 25 mesi per poter arrivare a questo momento, quello della ripresa dei lavori alla nuova porta della Sicilia. Il porto di Tremestieri, con o senza il Ponte sullo Stretto, sarà un’opera strategica per tutto lo scacchiere Mediterraneo. Addio agli imbarchi in centro città e spazio ad un’area portuale finalmente adeguata al primo porto più trafficato d’Europa per passeggeri con 9,4 milioni di utenti l’anno. Quando avverrà il trasferimento di tutte le navi traghetto a sud? L’obiettivo, ribadito ieri durante la firma della consegna della prima parte delle aree di cantiere, è quello di chiudere i conti con l’opera in due anni, salvo poi affidarsi ai tempi dei collaudi. Fine 2026 sembra il traguardo, oggi, da puntare.

Da ieri la Bruno Teodoro ha a disposizione la prima metà delle aree di lavoro e può iniziare a riprendere il lavoro lasciato dai veneti della Nuova Coedmar che, per salvare l’azienda, sono stati costretti a vendere, tramite il Tribunale di Venezia, il ramo d’azienda siciliano. Una strada rivelatasi più veloce della rescissione del contratto e della formulazione di un nuovo bando. E senza la necessità di dover recuperare oltre 41 milioni sicuramente la ripresa del cantiere sarebbe potuta avvenire ben prima di ieri.

Ora dunque la palla passa all’azienda di Capo d’Orlando che ha maturato in questi anni una solida esperienza nelle commesse pubbliche stradali e anche portuali. In via di conclusione i lavori nella darsena di Termini Imerese e a Malfa. E insieme a Messina sono in rampa di lancio appalti ad Augusta e a Palermo. La Bruno Teodoro avrà tutto il cantiere a disposizione fra un mese, quando altre tre ditte che hanno “fatto base” a Tremestieri per realizzare i massi utilizzati per la difesa del litorale avranno finito la loro attività.