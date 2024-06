Messina, ex Sanderson: verso la bonifica dell’area dai veleni

Entro la fine dell’anno, sarà bandito l’appalto per la bonifica dell’area ex Sanderson. È pronto ed è stato validato il progetto. Ci vogliono circa 900mila euro che sono già a disposizione. I fondi sono stati individuati direttamente nel bilancio dell’Ente di sviluppo agricolo, proprietario dell'area. Manca solo la determina di validazione del progetto e quindi di stanziamento. Ad annunciarlo è il funzionario dell’Esa Gaetano Schirò, che per la riconversione dell'area e l’eventuale cessione al Comune per la realizzazione di un polo fieristico rinvia alla politica. «Non spetta a me che rappresento l’organo tecnico – spiega Schirò – decidere cosa fare di quell’area. Per ora, l’importante è metterla in sicurezza. C’era un progetto della Regione per la riconversione in area fieristica. E del resto – aggiunge il funzionario – credo che la destinazione d’uso sia proprio quella. Ma ogni decisione spetta alla Regione da cui noi dipendiamo». Nelle scorse settimane, a Tremestieri, c’è stata una manifestazione di protesta con tanto di corteo. Gli abitanti della zona chiedono la messa in sicurezza del sito.