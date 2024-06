Messina, decine di scooter in corteo per l'addio a Giuseppe Lanfranchi

Decine di scooter in corteo hanno sfilato lungo la via Garibaldi per giungere fino al Cimitero monumentale dove tantissimi giovani hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giuseppe Lanfranchi, il 19enne messinese, ucciso da un colpo di pistola alla gola, in circostanze ancora poco chiare, nel rione di Giostra.

La traiettoria compiuta dal proiettile sarebbe dal basso verso l’alto. Fatto questo che confermerebbe la tragica fatalità per la morte di Lanfranchi. È durata diverse ore l’autopsia sul corpo del ragazzo, all’ospedale Papardo, affidata dalla pm Liliana Todaro per comprendere le cause della morte del diciannovenne.

Classificata secondo la prima ricostruzione come una disgrazia, con lui che maneggia incautamente una 7.65 con matricola abrasa comprata qualche giorno prima e si auto-esplode un colpo devastante all’altezza del collo. Ovviamente non si ha ancora alcuna certezza definitiva, ma a quanto pare si è arrivati ad una prima chiara impressione rispetto a quanto è successo sabato sera quando il ragazzo è stato trovato senza vita, con una ferita al collo, riverso sul marciapiede di via Michelangelo Rizzo, una stradina che incrocia la via Palermo collegandola con il viale Giostra.