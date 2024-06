Capo d'Orlando, incontri hard nella sede del sodalizio: tre condanne per sfruttamento della prostituzione

Si è concluso con la condanna di tre persone, per le imputazioni di sfruttamento della prostituzione, il processo di primo grado al Tribunale di Patti scaturito dall’operazione “Lady Hairon” del 2017.

Il collegio giudicante, presidente Andrea La Spada, a latere Marialuisa Gullino e Gianluca Corona, ha disposto in particolare la pena a tre anni di reclusione e 2 mila euro di multa nei confronti di Mauro Abbadessa, 40enne di Capo d’Orlando, a due anni e sei mesi di reclusione per Salvino Messina, 44enne orlandino, con 1500 euro di multa, ed infine a due anni e mille euro di multa per Daniele Galano, 44 anni originario pugliese ma domiciliato a Torrenova.

Tutti e tre sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, mentre al solo Abbadessa è stata applicata anche l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. L’operazione “Lady Hairon”, lo ricordiamo, sfociò la mattina del 6 aprile 2017 nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre imputati. Fu l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello a consentire di rilevare come dietro le insegne di un locale notturno di Capo d’Orlando, intestato ad un’associazione senza scopo di lucro formalmente dedita ad iniziative di natura culturale, ludica e ricreativa, si celasse in realtà un luogo d’incontro tra clienti e ragazze, retribuite con importo fisso giornaliero e percentuale sulle prestazioni extra, che andavano dal semplice intrattenimento ai servizi sessuali.