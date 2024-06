Taormina, messa in sicurezza del torrente Sirina: sigilli al cantiere senza autorizzazioni

Nuovi controlli in materia urbanistica in città. Questa volta le verifiche sono scattate sul torrente Sirina, al confine con Giardini Naxos, e hanno portato al sequestro di un cantiere edile privato finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del corso d’acqua per la mitigazione del rischio idraulico.

La Polizia locale taorminese, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, congiuntamente a quella di Giardini Naxos diretta dall’ispettrice capo Giovanna Luppino, ha messo i sigilli alle aree dove sono in corso di realizzazione gli interventi progettati dalla società “Immobiliare I Portali” di San Giovanni La Punta (Catania), avviati un anno fa secondo un progetto che prevede la realizzazione di muri d’argine e attraversamenti carrabili come via di fuga e collegamento diretto fra il quartiere Ortogrande di Giardini Naxos e l’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

Secondo gli agenti, però, le opere sono prive delle autorizzazioni urbanistiche dei due Comuni e quello di Taormina ha anche rigettato la segnalazione certificata di inizio attività presentata a Palazzo dei Giurati: dunque è scattato il sequestro con la contestuale comunicazione alla Procura della Repubblica di Messina per la convalida e i provvedimenti del caso.