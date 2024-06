S. Teresa di Riva, l’aula ufficializza la decisione: presto in arrivo nuovi parcheggi

I buoni propositi sono rimasti finora… parcheggiati, adesso la volontà comune è quella di cercare di recuperare il tempo perduto.

A S. Teresa di Riva l’esigenza di nuove aree di sosta è ormai nota e le forze politiche sono d’accordo sulla necessità di non rinviare la ricerca di soluzioni.

La questione è stata affrontata anche in consiglio comunale, dove è stata approvata all’unanimità (assente Vanessa Triolo, in maggioranza) la mozione presentata il 22 marzo dai consiglieri di minoranza Nino Bartolotta, Cristina Pacher e Santino Veri che impegna l'Amministrazione comunale ad avviare l’iter per realizzare tre parcheggi nel quartiere Sparagonà nel terreno adiacente piazza Santa Lucia, di fronte al civico 363 (con l’allargamento della Provinciale) e in prossimità del vico III, oltre alla strada alternativa alla via Sparagonà. Passaggio che, in realtà, la Giunta del sindaco Danilo Lo Giudice ha già consumato approvando il 21 maggio scorso una delibera di indirizzo per la progettazione e realizzazione di parcheggi sulle vie Sparagonà, Cantidati (zona limitrofa alla scuola), Santi Spadaro (vicino la palestra comunale), lungomare zona centro e ingresso della frazione Misserio.