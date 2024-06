Nuovo parcheggio ad ovest di Capo D'Orlando, entro fine mese l’inaugurazione

Un nuovo parcheggio pubblico sorgerà nella periferia ovest di Capo d’Orlando, all’incrocio tra la via Pissi e la via Trazzera Marina.

Secondo il crono-lavori già entro la fine di questo mese dovrebbe essere inaugurato.

Sarà d’aiuto, anche se si tratta di un piccolo parcheggio, alle esigenze di una zona, quella di Pissi, dove insistono strutture alberghiere e di ristorazione oltre a diversi impianti sportivi. Altri parcheggi nei paraggi già ci sono ma sono assolutamente insufficienti alla bisogna.

Dicevamo piccolo perché al massimo potranno parcheggiare una ventina d’auto ma, ed è questa una grande aspettativa, Palazzo Europa coltiva da anni la possibilità di allargarlo in tempi brevi.

I tecnici sono infatti al lavoro per progettare l’ampliamento mentre il primo cittadino Franco Ingrillì sta seguendo l’iter per ottenere il terreno. I lavori per il nuovo parcheggio sono già cominciati da alcuni giorni sotto la guida del direttore del cantiere, Antonino Crascì con responsabile unico del procedimento Mario Sidoti, ambedue dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune paladino. L’area a suo tempo espropriata è di 830 mq e il costo del parcheggio un volta realizzato sarà di 125.000 euro circa. L’appalto è stato appannaggio della impresa “Calanni Fraccono”.