Messina, festa dei carabinieri a piazza Duomo: il bilancio dell'attività tra Sicilia e Calabria

Celebrata a Piazza Duomo la cerimonia per i 210 anni della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L'ingresso della fanfara e dei carabinieri della scuola allievi di Reggio Calabria, i messaggi istituzionali, l'intervento del comandante provinciale Marco Carletti che ha fatto un bilancio dell'attività svolta, quindi l' intervento del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio.

Ha ricordato la lotta alla mafia che in Sicilia e in Calabria non si è mai fermata "permane la minaccia della criminalità organizzata" ha detto il generale Truglio.

"I flussi del narcotraffico - ha proseguito nella sua analisi - trovano un primario crocevia in Calabria dove la ndrangheta si propone con partner efficace mentre in Sicilia dove l'azione delle Stato ha indebolito cosa nostra, i tentativi di rigenerazione delle organizzazioni criminali sono continue".

In tutto questo ha detto il generale Truglio "l'azione dell'Arma è stata fruttuosa sono state disarticolata 24 organizzazioni mafiose, 15 in Sicilia, le altre in Calabria, le indagini hanno portato alla cattura di tre latitanti ed al sequestro di beni per 12 milioni di euro". A conclusione della cerimonia sono state consegnate le onorificenza ai militari che si sono distinti nel servizio. È stata una cerimonia spettacolare e molto applaudita dai tanti studenti e anche da tanti turisti che hanno assistito all'evento.