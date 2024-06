Torregrotta, ustionato in modo grave un clochard che si trovava in località vecchia stazione

Gravemente ferito un clochard che si trovava in località vecchia stazione di Scala Torregrotta. L'uomo ha riportato ustioni importanti su gran parte del corpo, a quanto pare a seguito di un braciere andato in fiamme o di altro materiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire all'esatta dinamica dell'incidente, ma al momento si escludono possibili aggressioni. L'uomo è stato trasportato in un primo momento al Pronto soccorso di Milazzo, ma pare sia stato necessario il suo trasferimento al Centro grandi ustioni di Palermo. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri e sui fatti si sta cercando di fare chiarezza.