Rassegna stampa 04-06-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, la tragica morte di Michele Lanfranchi: indagato per omicidio il proprietario della casa

- Messina, la discesa continua: 217.734 abitanti. Non si arresta l’era glaciale demografica

- Messina, pronto un altro tratto di via Don Blasco: congiungerà via Maregrosso alla via Santa Cecilia

In Sicilia

- Siccità, in Sicilia è corsa contro il tempo: invasi a secco in pochi mesi

In provincia

- Barcellona, l'auto contro il guardrail: peggiora l’automobilista diciottenne

- Giardini Naxos: auto centra un crossover, si ribalta e si schianta su altri due veicoli