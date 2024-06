Messina, le associazioni di categoria collaborano con la Camera di commercio per supportare gli aspiranti imprenditori

Uplaclaai, Confimprese, Confagricoltura, Sada Casartigiani, Confesercenti e Confartigianto sono le 6 associazioni di categoria che, a partire da oggi, offrono la propria assistenza agli aspiranti imprenditori del territorio messinese, collaborando con lo Sportello Servizio nuove imprese della Camera di commercio, costituito lo scorso mese di novembre.

«Mettersi in proprio e accogliere la sfida di diventare imprenditori e imprenditrici è il sogno di tanti, giovani e non – afferma il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina – i numeri sono incoraggianti, ma potrebbero esserlo ancora di più se in molti non decidessero di rinunciare a causa di enormi dubbi su normative, strumenti, soluzioni e metodi legati all’imprenditorialità. Da qui, l’importanza della piattaforma nazionale Sni, realizzata da Unioncamere in collaborazione con il sistema camerale, finalizzata a sostenere gli aspiranti e i neo-imprenditori. Che, insieme allo Sportello Sni della Camera di commercio, arricchito dalla collaborazione delle associazioni di categoria che hanno dato la propria disponibilità, rappresentano una preziosa opportunità per chi pensa di mettersi in proprio e vuole formarsi per saperne di più».

Lo Sportello Sni dell’Ente camerale offre all’utenza informazioni su bandi e agevolazioni, procedure, autorizzazioni, permessi e iter burocratico-amministrativi necessari per avviare un’impresa o una start up. È aperto il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 12. Lunedì, mercoledì e venerdì si riceve su appuntamento, scrivendo una mail a [email protected]