Messina, la discesa continua: 217.734 abitanti. Non si arresta l’era glaciale demografica

La popolazione messinese, stando ai dati aggiornati dei primi mesi del 2024, è di 217.734 abitanti. Il trend del nuovo anno non si discosta da quello registrato negli ultimi due decenni; tra gennaio e febbraio, ad esempio, è continuata l’emorragia: dai 217.895 dei primi giorni del 2024 siamo scesi a 217.734 (all’1 marzo), cioè altri 151 residenti in riva allo Stretto non ci sono più, o perché trasferiti altrove o perché la bilancia del saldo naturale, tra morti e nascite, pende sempre in negativo. Il numero dei decessi è superiore a quello dei nuovi nati.

Lo abbiamo scritto infinite volte ma non è mai inutile ripeterlo: la vera emergenza è quella demografica, coinvolge gran parte delle altre città italiane, ma a Messina la curva in discesa è più drammatica rispetto ad altre realtà. Abbiamo voluto mettere a specchio il dato generale del nostro Comune capoluogo con quello di una città che, tra quelle di media grandezza, poteva un tempo essere paragonata a Messina: il Comune capoluogo di Verona. In questa specie di gara demografica, abbiamo un concorrente che si muove come i gamberi, un passo avanti e tre indietro, e un altro che, più o meno, segue la strada tracciata. L’anno di riferimento iniziale è il 2001. Immaginate, sulla pista delle Olimpiadi della demografia, in corsia 1 Messina, in corsia 2, Verona. La nostra città partiva da 251.710 unità; Verona ne aveva circa 6mila in più, 257.477. A distanza di 23 anni, sapete come è andata a finire? Verona è a 257.913, cioè ha aumentato in tutto questo periodo la sua popolazione di poco meno di 500 unità. Messina, come detto, è a 217.734, ha perso la bellezza di 34mila abitanti, come se avessimo avuto, all’interno del nostro territorio, una città, più o meno, con gli stessi abitanti di Milazzo e Brolo messi insieme, che oggi è letteralmente “sparita”.