Giardini Naxos: auto centra un crossover, si ribalta e si schianta su altri due veicoli

Una distrazione o un malore alla guida sono le probabili cause del rocambolesco incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Giardini Naxos.

Mancavano pochi minuti alle 19 quando il centrale corso Umberto I, la Strada statale 114, è rimasto bloccato dopo un impatto con successivo ribaltamento: una Fiat “Grande Punto Abarth”, che si trovava all’altezza del quartiere San Giovanni, ha infatti urtato la parte posteriore sinistra di un crossover Ford “Puma”, parcheggiato sul marciapiede, e si è immediatamente cappottata sul lato sinistro, girandosi completamente fino a fermarsi su due vetture in sosta negli stalli lato mare, una Nissan “Micra” e una Peugeot “208” che hanno riportato diversi danni.

Il conducente della Grande Punto, all’interno della quale sono scattati i sistemi di sicurezza con l’apertura degli airbag, era da solo a bordo del mezzo ed è riuscito ad abbandonare il veicolo con l’aiuto di alcuni passanti: nel sinistro non ha riportato fortunatamente particolari ferite, a parte un grande spavento.

I mezzi incidentati hanno occupato l’intera sede stradale, mandando in tilt la circolazione sulla “114” dove, inevitabilmente, si sono formate lunghe code fino all’ingresso del paese, raggiungendo anche la stazione ferroviaria.