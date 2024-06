Barcellona, l'auto contro il guardrail: peggiora l’automobilista diciottenne

Si sono ulteriormente aggravate le condizioni dell’automobilista diciottenne originario di Mazzarrà Sant’Andrea e residente nel quartiere Sant’Antonio di Barcellona, il quale era rimasto incastrato nella sua vettura, una Fiat Punto, della quale avrebbe perso il controllo per cause non ancora accertate, a seguito dell’impatto che la stessa auto rimasta per un lungo tragitto senza controllo – ha avuto lungo il tratto urbano della “113” che dalla periferia conduce al ponte Termini – contro la parte finale di un guardrail che ha perforato in senso longitudinale l’abitacolo della vettura. Intatti, il giovane, che ha riportato diverse fratture tra le quali quella del bacino e del femore di una gamba, dopo le prime cure, è stato trasferito nella Unità operativa di Rianimazione e Terapia intensiva, dove si trova in prognosi riservata.

