Milazzo, Pronto soccorso messo sulla graticola: l’estate è alle porte e servono 2 medici

Un appello accorato al manager dell’Asp Cuccì: in vista della stagione estiva potenzi l’organico del Pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo per evitare che le già lunghe attese si trasformino in odissee per i pazienti col rischio anche di determinare problemi di ordine pubblico e di sicurezza per il personale sanitario.

A rivolgerlo cittadini, amministratori e associazioni del comprensorio tirrenico, fortemente preoccupati per la ressa quotidiana davanti al “Triage” del “Fogliani”. Sfiducia e rabbia sono i sentimenti di chi, suo malgrado, è costretto a rivolgersi alla struttura sanitaria pubblica per ricevere le prestazioni di cui ha diritto, ma, una volta tanto, si intende cambiare strategia e dalla protesta si passa alla proposta. La proposta al direttore generale dell’Azienda sanitaria è quella di reclutare almeno due medici in più da utilizzare nel turno di servizio per garantire una maggiore accoglienza dei pazienti e comunque ridurre l’attesa, che è spesso determinata dalla necessità di chiudere la prestazione aperta, con la diagnostica prevista o il ricovero in reparto che spesso rappresenta un ulteriore problema per la carenza di posti letto, come spesso accade per l’Ortopedia. Vedremo il riscontro, sempre se ci sarà, dei vertici dell’Asp.

Di sicuro crediamo sia difficile far finta di nulla visto che quello di Milazzo è il Pronto soccorso con il maggior numero di accessi della provincia di Messina (nel 2023 sono stati oltre 30 mila, più del Policlinico universitario) con ben 600 assegnazioni di codice rosso. Dati, quelli forniti dai sindacati, che dovrebbero indurre ad una seria riflessione. Invece Milazzo – si afferma amaramente – continua ad essere la struttura sanitaria meno considerata dall’Asp e dalla Regione che lega al budget economico ogni possibile intervento. Come se la salute potesse parametrarsi con i soldi.

