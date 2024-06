Concorsone al Comune di Messina, finite tutte le selezioni: gli ultimi dipendenti assunti dal primo luglio

Diciotto mesi dopo l’avvio delle procedure, il concorsone del Comune di Messina è arrivato al capolinea. I 341 posti a disposizione sono stati (quasi) tutti assegnati e le ultime assunzioni saranno perfezionate il primo luglio.

Un rinnovamento che ha “rinfrescato” Palazzo Zanca, con centinaia di giovani e giovanissimi che potranno essere il nerbo del Comune dei prossimi 30 anni. Gli ultimi arrivi saranno anche quelli più corposi perché si tratterà dei 100 funzionari tecnici e dei 79 funzionari amministrativi, fra le figure più attese (non solo numericamente) per poter dare seguito alla gran mole di lavoro necessario per far state un ente come il comune di Messina, capoluogo metropolitano, con le mille scadenze di progettazione e istruzione delle pratiche legate ai fondi extrabilancio, divenuti il vero asset di sviluppo della città.

È dei giorni scorsi la pubblicazione della graduatoria definitiva dei funzionari amministrativi che avrebbero dovuto essere 79 ma che alla fine saranno 71. Questo perché la selezione è stata più severa del previsto e non hanno superato i vari sbarramenti (preselezione, scritto e orale) un numero sufficiente per poter completare tutte le caselle a disposizione. In più, va detto che alcuni dei nuovi funzionari amministrativi avevano vinto anche il concorso per istruttore amministrativo e, quindi, opteranno per il passaggio al livello superiore. Questo assottiglierà le fila degli istruttori che erano, anche loro, meno dei 50 posti disponibili.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina