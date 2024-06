Notte di sangue a Messina, il cadavere di un 19enne ritrovato in strada a Giostra con una ferita al collo

Omicidio o un tragico gioco finito male, con un colpo partito per sbaglio? La Squadra Mobile sta battendo tutte le strade, senza escludere alcuna pista, per ricostruire il fatto di sangue avvunto questa notte nel rione Giostra. Il corpo di un giovane, il 19enne Michele Lanfranchi, è stato trovato in strada - in via Michelangelo Rizzo - con una ferita d’arma da fuoco al collo. La pistola è stata ritrovata sul luogo. Allo stato attuale l'ipotesi preponderante è quella dell'omicidio, maturato non in ambienti criminali, ma le indagini della Polizia sono rivolte in tutte le direzioni. Non è escluso, infatti, che il giovane stesse maneggiando la pistola e che all'improvviso sia partito il colpo che lo ha raggiunto al collo. La vittima avrebbe compiuto 20 anni il prossimo luglio.

In aggiornamento