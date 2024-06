La nave Nerea molla gli ormeggi e torna a collegare le Isole Eolie

Il mese di giugno è quello che solitamente apre in maniera ufficiale la stagione estiva. E, nel giorno della Festa della Repubblica, gli eoliani tirano un sospiro di sollievo, almeno in questa fase, per quel che concerne i collegamenti. Da oggi, infatti, torna operativa la nave “Nerea” che nella giornata di ieri è stata dissequestrata dalla Procura, e ad essa si aggiunge anche la nave Lippi. Se consideriamo anche la “Pietro Novelli”, i mezzi operativi saranno adesso tre per coprire le varie corse.

Solo oggi si aggiunge un quarto traghetto, la “Laurana”, che effettua solitamente la corsa per Napoli e che solo oggi invece garantirà una corsa straordinaria Milazzo-Lipari alle 7 del mattino. Almeno sulla carta, una situazione ben diversa da quella che ha caratterizzato le ultime due settimane, dopo l’incidente occorso al marittimo imbarcato sulla “Nerea” che ha portato l’Autorità giudiziaria, nell’ambito dell’inevitabile indagine, a tenere ferma la nave per quasi venti giorni nel porto di Lipari. Ieri stesso, il traghetto è ripartito per giungere al porto di Milazzo per la corsa prevista questa mattina alle 9,30 con il consueto itinerario Vulcano-Lipari.

Adesso, si attende il dissequestro dei tre traghetti ex Ngi bloccati nei porti da un anno ad opera della Procura di Messina per presunte irregolarità che la società “Caronte& Tourist Isole minori” ha comunque provveduto a sistemare per rimettere i mezzi a norma. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.