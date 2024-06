Grave incidente a Barcellona, auto contro guard rail: 18enne in prognosi riservata a Messina

Grave incidente, a quanto pare autonomo, sulla via Statale Sant'Antonio, nel tratto urbano che dalla periferia ovest della città conduce al ponte Termini. Per cause non ancora chiare un giovane di 18 anni, originario di Mazzarrà e residente nel quartiere Sant'Antonio di Barcellona, alla guida di una Fiat Punto vecchio modello, che proveniva da Terme Vigliatore, dopo aver percorso la bretella sul Patrì, avrebbe perso il controllo della vettura. Infatti dapprima è finito sulla corsia opposta continuando contro mano con una parte dell'auto fuori dalla carreggiata: subito dopo restando sempre sulla corsia di sorpasso, la vettura è carambolata contro la barriera guard rail in una sorta di testa coda. Il guard rail ha perforato la carrozzeria, tanto che la stessa barriera divelta a seguito dell'impatto è rimasta incastrata all’interno della vettura rischiando di trafiggere il giovane che si trovava alla guida.

Il conducente, politraumatizzato per gli effetti dell'impatto o delle ripetute carambole contro il guard rail che ha trafitto la vettura in senso longitudinale, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Il giovane una volta estratto è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico di Messina in prognosi riservata.