Barcellona, fu fermato con 50 grammi di cocaina. Li comprò per uso personale: assolto

Era stato arrestato dalla polizia, dopo essere stato intercettato dagli agenti, lo scorso 10 gennaio, nel piazzale del supermercato Lidl di Barcellona, mentre faceva ritorno da Messina con una consistente partita di cocaina: adesso è stato assolto dall’accusa di detenzione di sostanza stupefacente.

L'assoluzione dell'uomo, Isacco Stevani, 53 anni, è stata decisa dal giudice dell'udienza preliminare, Giuseppe Sidoti, al termine del processo con il rito abbreviato, in quanto – così come dimostrato dal difensore avvocato Sebastiano Campanella – l'uomo avrebbe acquistato la partita di cocaina a Messina grazie ad un consistente prelievo di denaro, pari a 5 mila euro, da una agenzia bancaria di Messina. Somma prelevata per pagare lo spacciatore che gli aveva venduto 50 grammi di cocaina in quanto l’uomo, come poi ha dichiarato all’atto dell’arresto, era assuntore di stupefacenti.

Diversa era stata la valutazione da parte del pubblico ministero d'udienza che, considerato il quantitativo di cocaina pura e di altri stupefacenti scoperti nell’abitazione di Barcellona in cui villeggiava, aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione ed al pagamento di 90 mila euro di multa.