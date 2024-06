Rassegna stampa 01-06-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina, a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

Messina, la “Stretto”: non è vero che il Ponte non si può realizzare per legge

Messina, Bandecchi pensa ad un’Europa più autonoma. E con l’esercito

Taormina, semaforo verde agli interventi nell’ex chiesa di San Giuseppe

Il tragico schianto a Patti, ieri l’autopsia. Oggi l’ultimo saluto

Picchia e perseguita l’ex moglie, condannato a quattro anni un 54enne dell’hinterland tirrenico-nebroideo