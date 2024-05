UniMe, “Un calcio al razzismo” non smette di vincere

In un clima di festa, sana competizione e fair play, i vincitori non posso che essere tutti i partecipanti. E proprio ieri, il campo di calcio della Cittadella sportiva è tornato ad essere teatro di uno speciale momento di scambio interculturale e vittoria collettiva per tanti giovani messinesi, studenti stranieri e migranti, ospiti delle nostre strutture. Tante, le squadre che hanno preso parte al torneo "Un calcio al razzismo," organizzato dall’Unime, in nome dei valori sportivi e della lotta al razzismo.

Ancora una volta, l’evento ha riportato un notevole successo in termini di partecipazione e di pubblico. Ad arricchire il folto parterre della manifestazione, anche la presidente della SSD UniME Silvia Bosurgi e l’ex giocatore di serie A Daniele Portanova, che si è persino prestato per qualche partita, assieme al figlio Jose Maria, nella squadra dei giornalisti.

“Ritengo che questa manifestazione, che sta via via crescendo nel tempo, coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti e associazioni, sia molto importante in quanto veicolo per trasmettere il rispetto e i valori dello sport. In tal senso, ho avito modo di assistere a delle partite col massimo del fair play tra ragazzi di diversa nazionalità,” ha commentato Silvia Bosurgi, presidente della SSD UniME.