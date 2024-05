Rifiuti non raccolti e problemi d’igiene: che scempio al mercato ortofrutticolo di Barcellona!

Il piazzale e anche altre aree del vecchio mercato ortofrutticolo all’ingrosso del quartiere Nasari sono invasi da rifiuti di ogni genere e fattispecie che – come denunciano gli stessi operatori commerciali – non vengono rimossi dalla ditta incaricata, la Dusty, da almeno due settimane. Uno scempio, quindi, nella struttura mercatale che ogni giorno, fin dall’alba, diventa terminale della logistica delle considerevoli forniture di frutta e verdura che provengono da produttori e da altri mercati all’ingrosso, ma anche da produttori di altre regioni. Si tratta di uno dei più antichi mercati ortofrutticoli che a causa dell’incuria e della vetustà degli immobili, è immerso nel degrado, uno smacco per gli stessi operatori commerciali che nelle rispettive attività dei singoli box commerciali si sono battuti e si battono ancora per avere assegnati a condizioni sostenibili i box commerciali della nuova struttura realizzata nell’area Asi di contrada Sant’Andrea, che a sua volta è ancora chiusa e necessita già da adesso, prima di essere stata utilizzata, di interventi di manutenzione, a cominciare dalla riparazione del tetto che avrebbe bisogno di una nuova impermeabilizzazione a causa dei danneggiamenti subiti dai nubifragi verificatisi lo scorso anno.