Messina, lo spaccio a fondo Fucile: in otto scelgono l'abbreviato

Entra nel vivo l’udienza preliminare per l’operazione antidroga “La Villetta” davanti alla gup Tiziana Leanza. La vicenda ha al centro una baracca che era destinata prevalentemente allo spaccio al rione di Fondo Fucile. Si tratta di un’indagine della Squadra mobile, coordinata dalla sostituta della Direzione distrettuale antimafia Antonella Fradà.

Sono undici gli imputati che sono comparsi ieri mattina davanti alla gup. Si tratta di: Placido Arena detto “Dino”, la compagna Valentina Fenghi, Gianluca Fenghi, Fabio Fenghi, Saverio Scudellà, Antonia Fenghi, detta “Cristina”, Esmeralda Giletto, Domenico D’Amico, Ester Caliri, Paolo Villari e Davide Loiacono.

Sono assistiti dagli avvocati Salvatore Silvestro, Andrea Calderone, Domenico Andrè e Fabrizio Ferraro

Ieri in due - Villari e Loiacono -, hanno scelto il rito ordinario, e la prossima udienza di trattazione è fissata per il 15 maggio. Altra udienza a parte, si terrà il 19 giugno, è stata fissata per la requisitoria del pm e la discussione dei difensori per la posizione della Caliri.

Tutti gli altri otto imputati hanno scelto il rito abbreviato, e la gup Leanza ha fissato la trattazione per il 28 giugno.