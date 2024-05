Messina, la restituzione delle aree ex Fiera sarà il vero evento clou dell’Estate

Le competenze sono dell’Autorità di sistema portuale – almeno fino a quando non si deciderà che quelle aree vadano sdemanializzate –, l’incarico della progettazione e i lavori sono stati assegnati dall’Ente di via Vittorio Emanuele, ma il Lungomare fieristico appartiene alla città. Ed è per questo che ieri mattina la III Commissione consiliare di Palazzo Zanca, presieduta da Emilia Rotondo, ha effettuatto un sopralluogo per fare il punto, insieme con il direttore dei lavori, l’architetto Giovanni Lazzari, e con il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Massimiliano Maccarrone, sugli interventi di riqualificazione urbana in corso d’opera.

Tutte le Estati messinesi, almeno fino a qualche anno fa, convergevano sempre verso questo luogo, unico e identitario per la città. Dopo l’era della gloriosa Campionaria internazionale, dopo i periodi di crisi e di declino, è piombata l’oscurità totale sulla cittadella fieristica che, ormai da troppo tempo, è preclusa alla pubblica fruizione. Ed ecco perché la realizzazione del Parco ex Fiera, ideale prosecuzione della Passeggiata a mare, assume una rilevanza straordinaria e questo può essere uno dei più importanti eventi dell’Agosto messinese, se davvero, entro quel mese, le aree della cittadella fieristica verranno, seppur parzialmente, riconsegnate alla città, in attesa del completamento dei lavori, fissato al dicembre 2024.