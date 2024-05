Messina: multe, sconti e costi di notifica. La “guida” per pagare meno

Quando dentro la buca delle lettere c’è una busta di colore verde, difficilmente si tratta di una buona notizia. All’interno c’è una multa, comminata dalla polizia municipale. E come sempre ci sono due opzioni: se si paga entro cinque giorni dalla notifica del verbale il costo è di 35,85 euro, se invece si paga dal sesto giorno in poi è di 48,45 euro. Peccato, però, che quando ci si reca presso una qualsiasi tabaccheria autorizzata per pagare, affrettandosi di farlo entro i famosi cinque giorni, il costo diventa di... 47,62 euro. E cioè quasi 12 euro in più di quanto previsto nel verbale, che si traduce in oltre il 30 per cento in più. Motivo? A quei 35,85 euro vanno aggiunti 2,50 euro di commissione, che vanno alla tabaccheria, e i 7,64 euro di costi di notifica (oltre Iva), che vanno a Poste Italiane.

Una beffa, prevista dalla legge (e comunicata anche sui bollettini stessi), che però non va proprio giù a diversi lettori, che segnalano come sia un controsenso il fatto che da una parte la multa viene decurtata del 30% per il pagamento entro cinque giorni e, dall’altra, quel 30% viene speso per altre ragioni. Il quesito, allora, è: c’è un modo per evitare questi costi aggiuntivi? La risposta è sì, ma è stata, ancora, poco pubblicizzata. Il Comune di Messina – ci spiega chi, nella polizia municipale oggi comandata da Giovanni Giardina, si occupa di questo – è uno dei quasi duemila enti italiani che hanno aderito alla piattaforma Send (Servizio Notifiche Digitali), realizzata e gestita da PagoPA Spa per semplificare la gestione delle comunicazioni a valore legale inviate dalla Pubblica amministrazione a cittadini e imprese. Notifiche riguardanti, ad esempio, esiti di pratiche amministrative, violazioni del codice della strada (come in questo caso), avvisi di accertamento di tributi o rimborsi e altro.