Giuseppe Laccoto presenta la sua squadra: «Si va avanti nell'interesse di Brolo»

Svelata la squadra che affiancherà il sindaco ricandidato Giuseppe Laccoto alle Amministrative dell’8 e 9 giugno a Brolo nella corsa, ad oggi a due, con l’altra candidata prima cittadina Maria Vittoria Cipriano.

Dei dodici candidati della lista “Scriviamo il Futuro”, sette sono i consiglieri comunali uscenti a partire dal presidente del civico consesso Mimmo Magistro, poi Manuel Agnello, Nino Bonina, Piero Faustino, Catia Monastra, Linda Piscioneri e Amedeo Arasi, quest’ultimo in Consiglio da pochi mesi per la surroga di Gaetano Scaffidi tra le file dell’opposizione.

Tra i candidati in lista, quindi, tre dei quattro assessori uscenti ovvero Tina Fioravanti, Cono Condipodero e Nuccio Ricciardello, mentre l’attuale vicesindaco Carmelo Ziino è stato designato assessore esterno.

I due volti nuovi sono infine Domenica Caccetta, commercialista e revisore dei conti, ed Alessandra Gagliardo, laureata in Giurisprudenza e docente di scuola superiore.

«Una squadra in buona parte confermata, con alcuni elementi nuovi già ben integrati nel nostro gruppo e in grado di fornire idee e prospettive innovative al nostro lavoro», ha detto Laccoto nel suo intervento di presentazione domenica sera al Palatenda.

«In questi cinque anni sono stato collaborato e sostenuto da una giunta municipale e da un gruppo consiliare composti da persone serie e professionisti competenti che hanno messo anima e corpo in un progetto che ha preso forma giorno dopo giorno – aggiunge –. Tutti hanno dato il proprio contributo con impegno e il mio ringraziamento va a ciascuno di loro, anche a chi ha deciso di fermarsi. Siamo un gruppo coeso, pronto ad impegnarsi per la crescita economica e sociale del nostro paese. Come sempre non stiamo con qualcuno o contro qualcuno, noi, anche questa volta, stiamo con Brolo».