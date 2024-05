La società Caronte & Tourist Isole Minori: «Eolie, i porti inadeguati penalizzano i collegamenti»

«Carenze strutturali e porti inadeguati alle isole Eolie, sono il nodo da affrontare per garantire migliori e più stabili collegamenti con l’arcipelago».

Ad affermarlo Caronte & Tourist Isole Minori ai margini della presentazione agli eoliani, sabato, del nuovo traghetto Nerea che è entrato in linea garantendo i collegamenti con Milazzo da domenica mattina. «Grazie alla sua straordinaria manovrabilità “Nerea” è in grado di ormeggiare anche presso i moli più problematici. Resta tuttavia irrisolto il nodo del rinnovamento della portualità e delle infrastrutture nelle isole minori, condizione senza la quale i collegamenti non potranno essere sempre garantiti. Nerea è un gioiello di innovazione e sostenibilità, ed è stata progettata per navigare proprio in queste isole, anche con venti fino a 45 nodi, grazie alla sua straordinaria manovrabilità e alle sue caratteristiche idrodinamiche», si legge in una nota diffusa da Caronte & Tourist.

«Siamo felici della sua entrata in linea in vista dell’alta stagione alle isole Eolie, arcipelago le cui comunità residenti nei mesi precedenti hanno vissuto difficoltà e disagi a cui nessuno può e deve rimanere indifferente. Tuttavia, non possiamo considerare questo evento come una soluzione definitiva alle limitazioni infrastrutturali dei porti delle isole minori. Resta irrisolto – scrive Caronte e Tourist Isole Minori - il nodo del rinnovamento della portualità e delle infrastrutture nelle isole minori. Serve con urgenza intervenire sugli scali eoliani per garantire i collegamenti e un sistema di trasporto efficiente e affidabile per gli abitanti e i visitatori dell'arcipelago eoliano, anche in condizioni meteo non stabili».