Fronteggiare subito la crisi idrica: Patti, ente capofila nel Messinese, avanza le richieste alla Regione

Una task-force per fronteggiare l’emergenza idrica dovuta all’endemica condizione di siccità che sta creando parecchi problemi in tutti i Comuni della Sicilia.

A guidarla, in qualità di ente capofila, sarà il Comune di Patti i cui tecnici, guidati dall’ing. Tindaro Pino Scaffidi, stanno curando la compilazione delle schede degli interventi di emergenza idrica da proporre all’Autorità di Bacino per tutto il vasto comprensorio che abbraccia anche i Comuni di Gioiosa Marea, Librizzi, San Piero Patti, Montagnareale e Montalbano Elicona.

«La condizione di siccità, già evidente nel corso del 2023, si è protratta anche nei primi mesi dell’anno in corso, durante i quali – riferiscono da Palazzo dell’Aquila – le modeste precipitazioni avvenute, unite a temperature al di sopra della media stagionale, non hanno di fatto garantito il giusto apporto alle falde e creato uno stato di crisi e di emergenza idrica nel settore potabile».

Da qui la necessità di unire le forze per programmare interventi organici sulle reti di approvvigionamento, così come disposto dal commissario regionale delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi nel settore potabile.

Dopo la recente istituzione di una cabina di regia presso la presidenza della regione Sicilia, anche i singoli territori sono stati chiamati a fronteggiare l’emergenza nel settore idrico agricolo-zootecnico e in quello potabile-civile e produttivo, attraverso la costituzione di tavoli tecnici provinciali, nell’ambito dei quali sono stati individuate le aggregazioni di Comuni chiamate a predisporre tutte le attività utili a fronteggiare lo stato di crisi. Patti, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, San Piero Patti e Montalbano Elicona agiranno dunque insieme, individuando unitariamente il ventaglio di interventi utili a gestire lo stato di emergenza.