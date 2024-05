Messina, accoltellò il vicino di casa: condanna a 10 anni “cancellata”

Aveva aggredito un vicino di casa. al Rione Taormina, con un coltello, era stato arrestato e condannato, anche in secondo grado. Adesso, però, la sentenza che ha disposto per Fabio Fobert, messinese di 41 anni, 10 anni di reclusione è stata annullata dalla Prima sezione della Corte di Cassazione. Annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, affinché dia corso a un nuovo pronunciamento. Accolti, in particolare, i motivi del ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Irrera. Le precedenti tappe del procedimento penale erano state le seguenti: Fobert dichiarato colpevole dal gup Fabio Pagana a dieci anni, all’esito dell’udienza celebrata con rito abbreviato (era il 19 aprile 2023), e analogo responso emesso dal Collegio della Corte d’appello presieduto dal giudice Bruno Sagone (20 settembre 2023).

Il fatto di sangue si consuma il 19 febbraio 2023. I carabinieri del Nucleo radiomobile si precipitano in un’abitazione Iacp del Rione Taormina, dopo una richiesta di intervento alla sala operativa. I militari notano un ventisettenne molto dolorante, ha un coltello conficcato nel fianco destro ed è riverso sul divano. Riferisce che poco prima qualcuno ha suonato il campanello ed è andato ad aprire il padre, a cui gli inquilini del quinto piano hanno urlato in malo modo. Allora, si è avvicinato all’uscio ed è stato colpito in faccia da Fobert, che poi lo ha spinto sul divano, ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico con lama lunga 8 centimetri e lo ha pugnalato due volte.