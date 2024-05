Lo spaccio di droga sull’asse Messina-Torregrotta: Andaloro torna libera

Arriva il responso del Tribunale del riesame sull’inchiesta dei fiumi di droga soprattutto a Torregrotta. I ricorsi relativi alla recente operazione antidroga della Dda e dei carabinieri della Compagnia di Milazzo erano stati discussi una decina di giorni fa, davanti al collegio presieduto dalla giudice Maria Vermiglio. E sostanzialmente restano invariati il quadro accusatorio e le conseguenti posizioni degli indagati per quel che concerne le misure cautelari. Annullata in toto l’ordinanza a carico di Concetta Andaloro – che è stata rimessa in libertà – mentre per Giuseppe Di Blasi esclusa la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico, ma resta in carcere. Per la difesa, impegnati gli avvocati Alessandro Trovato, Salvatore Silvestro e Tancredi Traclò. L’indagine dei carabinieri verte sulla piena operatività di un sodalizio dedito allo smercio, tra Messina e Torregrotta, di cocaina, crack, hashish e marijuana.

