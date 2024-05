Boom di domande al concorso per vigili urbani di Messina: sono già oltre 4000. E ancora mancano due settimane al gong

È già alta la febbre per il concorso del Comune che è caccia di 130 agenti di polizia municipale. A meno di quindici di giorni dall’apertura dei termini per la presentazione delle istanze sono già 2.500 le candidature completate nella piattaforma nazionale che si occupa di questa fase. Ma ci sono altre 1.900 domande che sono stata avviate ma non ancora completate perché magari il candidato è in attesa di qualche documentazione da poter allegare prima della scadenza. I dati sono stati estratti giovedì scorso e c’è tempo sino al 18 maggio per presentare la domanda. In pratica sono già oltre 4.000 i concorrenti per i 100 posti a tempo indeterminato messi a bando e per i 30 a tempo determinato che saranno individuati dalla medesima graduatoria che resterà valida per i successivi 3 anni. Visto lo ”storico” degli altri concorsi fatti recentemente dal Comune, è facile immaginare che il grosso delle domande arriverà in extremis con una proiezione che potrebbe arrivare a cavallo delle 10.000.