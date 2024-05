Terme Vigliatore, via libera al progetto per la protezione del litorale

Sviluppi e passi in avanti per il progetto di manutenzione straordinaria del tratto di costa a rischio di erosione tra la frazione balneare di Marchesana e il depuratore di contrada Cantoni, all’altezza del confine con il Comune di Barcellona.

L’esecutivo del sindaco Bartolo Cipriano, sulla scorta del decreto di finanziamento recepito lo scorso anno dal Ministero degli Interni, via Pnrr, per una somma pari a 390mila euro, ha approvato giovedì scorso il progetto redatto dal professionista della provincia di Enna incaricato dal Municipio subito dopo la ricezione della prima tranche del flusso economico che porterà agli interventi di ripascimento sul tratto di costa a rischio e alla rifioritura delle opere esistenti per la definitiva messa in sicurezza di un tratto di litorale storicamente degradato dalle mareggiate.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina