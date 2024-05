Rassegna stampa 04-05-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:ì

Ponte, le risposte della società “Stretto di Messina”

Elezioni europee, le “mosse” messinesi verso Bruxelles

Messina, ripartono la difesa della costa e i lavori nei parcheggi

Gli passò la droga al colloquio nel carcere di Messina: in appello condannati marito e moglie

Nuovo traghetto per le Eolie, brindisi senza i sindaci

Taormina, restyling di Palazzo Corvaja: messi sul piatto altri fondi

Terme Vigliatore, via libera al progetto per la protezione del litorale

Arrivano i fondi per i danni dell’alluvione del 2022 a Barcellona

Operazione “Nebrodi 2”, l’imprenditore di Caronia Giuseppe Lo Re rimane in libertà

Le pipe artigianali più belle sono realizzate a Ficarra