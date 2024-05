Nuovo traghetto per le Eolie, brindisi senza i sindaci

Questa mattina il primo viaggio di prove alle Eolie, per “Nerea”, il nuovo traghetto della Caronte&Tourist-Siremar. Partenza prevista alle sei da Milazzo, con direzione Stromboli e poi a seguire tutte le isole dell’arcipelago. Nel pomeriggio, alle 15.30, il nuovo traghetto farà sosta nella banchina di Sottomonastero a Lipari, dove sono state invitate anche le autorità locali. Domani, invece, la nave entrerà ufficialmente nella linea Eolie-Milazzo e ritorno. Il traghetto, lungo 109,95 m e largo 19,5 metri. Trasporterà 800 passeggeri, oltre a 115 veicoli. Vi sono anche cabine letto per passeggeri disabili e malati. Inoltre, a poppa è posizionato un unico ponte automezzi alto 5 metri per lo stivaggio di merci pericolose.

Alimentato da motore ibrido-diesel/LNG-elettrico, il traghetto è spinto da quattro motori a doppia alimentazione, due con una potenza di 2.900 kW ciascuno e due con una potenza di 1.300 kW ciascuno; 250 m² di pannelli solari da aggiungere al design del traghetto caricheranno le sue batterie da 1.000 kW. Un mezzo in grado di raggiungere la velocità di 16,5 nodi. Inoltre, l’aggiunta di due eliche di prua aumenterà la manovrabilità del traghetto nei piccoli porti delle isole minori. Sull’entrata in linea della Nerea, i sindaci delle isole Eolie, Domenico Arabia per Salina, Riccardo Gullo per Lipari, Clara Rametta per Malfa e Giacomo Montecristo per Leni, esprimono, in un comunicato congiunto, soddisfazione lamentando anche, al contempo, disservizi e problemi riguardo alle vicende legate ai collegamenti marittimi.