Messina, a maggio il “Giro dei due mari con Marzia”

Avrà il via il 23 maggio l’ottava edizione del “Giro dei due mari con Marzia”, la manifestazione cicloturistica che attraversa l’intera provincia di Messina con lo scopo di abbattere le barriere architettoniche e mentali che emarginano i diversamente abili. Quest’anno l’avventura di Marzia e di suo papà Gianni Raineri, infatti, comincerà in anticipo: di solito la manifestazione si tiene ad inizio giugno ma per l’ottava edizione si è deciso di cominciare in anticipo per poter coinvolgere anche le scuole. Le date della seconda e terza tappa, quindi, saranno 24 e 25 maggio. E non è l’unica novità: tra le altre, c’è anche il patrocinio del Comune di Messina, il cui stemma verrà portato sul petto degli atleti.

Come “un contenitore di storie”, è stato definito il “Giro dei due mari con Marzia” in questi anni. E infatti la storia di Marzia e di papà Gianni, che voleva portare la figlia con sé in bicicletta e che lo ha spinto per questo motivo a creare “La Marzia”, non è l’unica: durante il la manifestazione cicloturistica si intrecciano più esperienze e più vite, che vengono condivise per sensibilizzare l’intera popolazione. Ed è anche per questo motivo che un’altra novità di quest’anno è legata all’iniziativa di realizzare un memoriale che racconti tutte le esperienze provate da chi in questi anni ha pedalato accanto a Marzia. Inoltre, grazie alla collaborazione con la scuola “Villa Lina - Ritiro”, nelle giornate 7, 14 e 21 maggio ci saranno degli incontri di sensibilizzazione con gli alunni dell’Istituto Comprensivo.