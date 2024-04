Ritrovamenti di cadaveri sulle spiagge del Messinese. Un tatuaggio fa luce sulla possibile identità: le vittime erano dirette in Sardegna

Il 13 aprile scorso la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Milazzo ha rinvenuto il cadavere di un uomo nella zona di mare compresa fra l'isola di Vulcano ed il promontorio di Capo Tindari del comune di Patti. "Il cadavere - si legge in una nota diffusa dalla Procura della Repubblica di Patti - è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, galleggiante, in posizione prona, con evidenti segni di una prolungata permanenza in acqua; lo stesso indossava esclusivamente un pantalone tipo "Cargo", in tessuto di colore scuro. Risultavano evidenti sul dorso, spalla destra in sede scapolare, un tatuaggio raffigurante un dragone, nonché altri tatuaggi, fra cui la tela di un ragno, uno scorpione ed alcuni caratteri orientali, tutti realizzati in modo assai rudimentale. Come è noto, contestualmente, nelle date del del 17.3.2024 e del 14.4.2024, al largo delle isole Eolie, nonchè in data 19.4.2024, in località Rodia di Messina, sono stati - si legge ancora - rinvenuti tre ulteriori cadaveri di sesso maschile, anche essi in avanzato stato di decomposizione, con riferimento ai quali sono in corso indagini da parte delle competenti procure (rispettivamente, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. e di Messina).

Con riferimento al cadavere rinvenuto in data 13.4.2024, per il quale è competente questo Ufficio, dalle prime indagini svolte dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Milazzo emergerebbe come tale rinvenimento possa essere collegato al naufragio di un'imbarcazione a bordo della quale si trovavano circa 18 cittadini di nazionalità tunisina, evento verificatosi al largo della Sardegna, nei primi giorni del mese di febbraio scorso. Sempre secondo i primi accertamenti svolti, i cittadini tunisini erano partiti dalla città costiera di Biserta ed erano diretti sulle coste della Sardegna. La Capitaneria di Porto di Cagliari ha dato conferma di un naufragio verificatosi in quel periodo in quelle acque. La Capitaneria di Porto di Cagliari, interpellata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, ha inoltre trasmesso copia di una mail inviatale in data 23.3.2024 da parte del Consolato della Repubblica Tunisina di Roma con la quale tale organo chiedeva informazioni circa un naufragio che aveva visto coinvolti per l'appunto 18 cittadini tunisini, imbarcatisi dalla città di Biserta alla volta della Sardegna, fra il 5 ed il 6 febbraio 2024. Alla mail è stata allegata la lista di 18 nominativi dei soggetti scomparsi.