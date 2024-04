Messina, ultimo step di lavori sulla condotta: da venerdì a domenica interruzione idrica

Ultimo step di lavori sulla condotta del Fiumefreddo e, quindi, ultimo distacco idrico da parte di Amam nel prossimo fine settimana. Come in occasione degli altri interventi, il distacco avverrà venerdì, i maggiori disagi sono previsti sabato e il ritorno alla normalità è auspicato tra domenica e lunedì. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dal sindaco Federico Basile, dalla presidente di Amam Loredana Bonasera insieme al Cda e al direttore generale e dall’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

Cinque i punti in cui interverranno gli operai di Amam, tutti nella provincia ionica: Letojanni, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva, Alì Terme e Itala. Previsto anche in questo caso un sistema di aiuti alla popolazione, con postazioni fisse in quattro punti della città e autobotti itineranti.