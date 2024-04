Armi, droga e l'agguato a Marcello Nunnari sul viale Europa a Messina: un minorenne condannato a 5 anni e 5 mesi

La Procura per i minorenni di Messina ha emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di un minore per l’esecuzione della pena complessivamente determinata in 5 anni e 5 mesi di reclusione, derivante dal cumulo di due distinte sentenze emesse dal gup del Tribunale per i minorenni. Il minore con le sentenze in esecuzione è stato ritenuto responsabile di vari reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana, hashish, per un peso complessivo di oltre 16 kg; di detenzione illegale di armi e precisamente un fucile, un’arma comune da sparo, una pistola a tamburo e di oltre 100 cartucce; di acquisto o detenzione di un motociclo di tipo Honda di provenienza delittuosa. Sempre il minore è stato ritenuto responsabile per aver progettato, organizzato e realizzato, in concorso con maggiorenni, l'agguato e ferimento il 22 luglio del 2023 del 35enne Marcello Nunnari con l’utilizzo di arma da fuoco che ha procurato alla vittima lesioni.